POL-NB: Brand einer Garage in Wolgast

Am 12.01.2025 kam es gegen 03:45 Uhr in der Heberleinstraße in Wolgast zum Brand einer Garage.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Doppelgarage eines Garagenkomplexes in Brand. In der betroffenen Garage wurden unter anderem ein Motorrad sowie ein Anhänger durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Garagen verhindern und den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit den Verdacht der Brandstiftung.



Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.



