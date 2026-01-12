POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Franzburg (ots) -



Am Freitag (09.01.2026) kam es gegen 17:45 Uhr auf der Landesstraße 192 bei Franzburg zu einem Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger deutscher Fahrer mit einem Hyundai die L 192, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Baum.



Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er dieses wieder verlassen.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille.



Gegen den 43-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.



