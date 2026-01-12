Presseeinladung: Feuerwehr Thulendorf bekommt Unterstützung für ein neues Feuerwehrauto

Nr.14/2026  | 12.01.2026  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Sandro Geister symbolisch einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 190.000 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin:        Mittwoch, 14. Januar 2026, 17.30 Uhr

Ort:              Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld,
                      Molkereistraße 16a, 18184 Thulendorf

Die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF10 erfolgte im Rahmen der Landeszentralbeschaffung. Informationen zum Programm finden Sie auf unseren Internetseiten.

