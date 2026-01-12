Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Kloster in Malchow

Nr.13/026  | 12.01.2026  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an den Bürgermeister der Stadt Malchow, René Putzar, einen Zustimmungsbescheid überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin:        Mittwoch, 14. Januar 2026, 13 Uhr

Ort:              17213 Malchow, Alter Markt 1, großer Rathaussaal

Für die Innensanierung von Haus 1 des Klosterensembles innerhalb der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Stadtinsel / westliche Altstadt und Kloster“ wird die Stadt gut 2,4 Millionen Euro Städtebaufördermittel von Bund, Land und Kommune einsetzen.

