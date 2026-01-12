Presseeinladung: Minister übergibt Bescheide für Modernisierung in Parchim

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch mehrere Zuwendungsbescheide für den Neubau und die Modernisierung von Wohnraum an die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit: Mittwoch, 14. Januar 2026, 11 Uhr

Ort: 19370 Parchim, Ostring 20, (Geschäftsstelle)

Zinsfreie Darlehen mit Tilgungsnachlässen erhielt die Genossenschaft für die Modernisierung von drei Häusern mit 36 Wohnungen an den Standorten Ostring 4, 6 und 8 (rund 1,6 Millionen Euro) sowie für Modernisierung von drei Häusern mit 24 Wohnungen am Ostring 10, 12 und 14 (rund 1,4 Millionen).

Die Modernisierung umfasst die Umrüstung der Heizsysteme, die Erneuerung aller Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Elektroverteilung, neue Balkonanlagen mit Austausch der Fenster und Außen- und Balkontüren sowie die Dämmung und Fassadensanierung. Außerdem werden Personenaufzüge eingebaut.