POL-HRO: Volltrunkener Mann in hilfloser Lage greift Mitarbeiter des Rettungsdienstes an

Mitarbeiter des Rettungsdienstes sind am 10.01.2026 im Rahmen eines Einsatzes in der Schweriner Straße in Güstrow durch einen erheblich alkoholisierten Mann angegriffen worden.



Eine Anwohnerin teilte den den Einsatzkräften der Polizei Güstrow gegen 12:35 Uhr mit, dass sich ihr Nachbar vermutlich allein sowie in hilfloser Lage in dessen Wohnung befinde. Durch die geschlossene Tür konnten die Beamten Kontakt zu dem 51-Jährigen aufnehmen, der sich mutmaßlich aufgrund erheblichen Alkoholkonsums nicht nur in gesundheitlich schlechter Verfassung befand, sondern darüber hinausgehend nicht mehr in der Lage war die Haustür zu öffnen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow ermöglichten kurz darauf den Zutritt zur Wohnung sowie die medizinische Erstversorgung des augenscheinlich hilflosen Mannes durch den Rettungsdienst. Der Deutsche wurde jedoch zunehmend aggressiver und attackierte urplötzlich einen der Mitarbeiter. Der Sanitäter blieb unverletzt. Die Polizeikräfte schritten sofort ein und konnten weitere Angriffe unterbinden. Aufgrund anhaltender Aggressionen wurde der Mann für die Zeit der medizinischen Betreuung durch die Beamten fixiert und nach Abschluss der Versorgung entlassen.



Die hierzu eingeleiteten Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Güstrow.



