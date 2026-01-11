POL-NB: PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug schwer verletzt

Altentreptow (ots) -



Am 11.01.2025 gegen 19:45 Uhr kam es in Altentreptow auf der L35 zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug des

Winterdienstes.Die 45-jährige Fahrzeugführerin des Honda Jazz befuhr

die Fritz-Reuter-Straße in Altentreptow in Richtung Kreuzung L35. An

der dortigen Kreuzung hatte sie die Absicht nach links auf die L35 zu

biegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 38-jährige Fahrzeugführer mit

seinem Räumfahrzeug des Winterdienstes die L35 aus Klatzow kommend in

Richtung Neddemin. Die 45-jährige Fahrzeugführerin missachtete die

Vorfahrt des Räumfahrzeuges. Im weiteren Verlauf kam es zum

Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In Folge dessen entstand

ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EURO. Die 45-jährige

Fahrzeugführerin wurde schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt

ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der 38-jährige Fahrzeugführer

blieb unverletzt. Der PKW von der 45-jährigen Fahrzeugführerin war

nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Alle Beteiligten

sind deutsche Staatsangehörige.



Im Auftrag



Davaid Haupt

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



