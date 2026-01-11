POL-NB: PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug schwer verletzt
Altentreptow (ots) -
Am 11.01.2025 gegen 19:45 Uhr kam es in Altentreptow auf der L35 zu
einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug des
Winterdienstes.Die 45-jährige Fahrzeugführerin des Honda Jazz befuhr
die Fritz-Reuter-Straße in Altentreptow in Richtung Kreuzung L35. An
der dortigen Kreuzung hatte sie die Absicht nach links auf die L35 zu
biegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 38-jährige Fahrzeugführer mit
seinem Räumfahrzeug des Winterdienstes die L35 aus Klatzow kommend in
Richtung Neddemin. Die 45-jährige Fahrzeugführerin missachtete die
Vorfahrt des Räumfahrzeuges. Im weiteren Verlauf kam es zum
Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In Folge dessen entstand
ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EURO. Die 45-jährige
Fahrzeugführerin wurde schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt
ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der 38-jährige Fahrzeugführer
blieb unverletzt. Der PKW von der 45-jährigen Fahrzeugführerin war
nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Alle Beteiligten
sind deutsche Staatsangehörige.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell