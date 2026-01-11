POL-HRO: Fahndungsmaßnahmen führen zur Ermittlung von drei Tatverdächtigen nach einem Raub
Rostock (ots) -
Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich am heutigen Sonntag gegen
13:00 Uhr mehrere maskierte Personen, unter Ausnutzung eines
Vorwands, Zutritt zur Wohnung des 44-jährigen im Stadtteil Rostocker
Evershagen. Anschließend sollen sie ihn mit einem pistolenähnlichen
Gegenstand bedroht und körperlich angegriffen haben. Im weiteren
Verlauf entwendeten die Tatverdächtigen diverse Wertgegenstände aus
der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte
erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten
die Tatverdächtigen, zwei 17-Jährige und eine 45-Jährige, gestellt
werden. Bei ihnen konnten neben zahlreichem Diebesgut auch eine
Schreckschusswaffe sowie Sturmhaube aufgefunden und sichergestellt
werden. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren,
die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie den
Hintergründen dauern an und sind Gegenstand der Ermittlungen des
Kriminalkommissariat Rostock.
Alle am Sachverhalt beteiligten Personen besitzen die deutsche
Staatsangehörigkeit.
Martin Ahrens
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Rostock Lichtenhagen
