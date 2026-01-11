POL-HRO: Fahndungsmaßnahmen führen zur Ermittlung von drei Tatverdächtigen nach einem Raub

Rostock (ots) -



Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich am heutigen Sonntag gegen

13:00 Uhr mehrere maskierte Personen, unter Ausnutzung eines

Vorwands, Zutritt zur Wohnung des 44-jährigen im Stadtteil Rostocker

Evershagen. Anschließend sollen sie ihn mit einem pistolenähnlichen

Gegenstand bedroht und körperlich angegriffen haben. Im weiteren

Verlauf entwendeten die Tatverdächtigen diverse Wertgegenstände aus

der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte

erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten

die Tatverdächtigen, zwei 17-Jährige und eine 45-Jährige, gestellt

werden. Bei ihnen konnten neben zahlreichem Diebesgut auch eine

Schreckschusswaffe sowie Sturmhaube aufgefunden und sichergestellt

werden. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren,

die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie den

Hintergründen dauern an und sind Gegenstand der Ermittlungen des

Kriminalkommissariat Rostock.



Alle am Sachverhalt beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Martin Ahrens

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Rostock Lichtenhagen



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell