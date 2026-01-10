POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Pasewalk (ots) -



Am 09.01.2026 gegen 21:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der

K91 bei Krugsdorf, Kreis Uecker-Randow-Tal.

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines BMW war aus Richtung Zerrenthin

gekommen und über Krugsdorf in Richtung Breitenstein gefahren, wo er

in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei

Leitpfosten überfuhr, dann dagegen lenkte und anschließend nach links

von der Fahrbahn abkam.

Hier überschlug er sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten Alkohol

in seiner Atemluft wahrgenommen werden, weshalb eine

Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer erlitt beim

Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber

ins Klinikum nach Greifswald geflogen.

Für die Bergung des Pkw musste die K91 kurzzeitig vollgesperrt

werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts

der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter

Benutzung eines Kraftfahrzeugs eingeleitet.



