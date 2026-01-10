POL-NB: Brand einer Werkstatt in Anklam - fünf Pkw vollständig zerstört

Nr.6193588  | 10.01.2026  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Anklam (LK VG) (ots) -

In der Nacht von Freitag auf Samstag, am 10.01.2026 gegen 01:00 Uhr,
kam es in Anklam, in der Friedländer Landstraße zum Vollbrand einer
Werkstatt (ca. 20 x 15m) auf einem Privatgelände.
Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich darin u.a. fünf Pkw
und ein Traktor. Bei zweien der Pkw handelte es sich um Oldtimer.
Diese wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene
Schaden wird derzeit auf ca. 750.000 EUR geschätzt. Ein angrenzendes
Wohnhaus und ein weiteres Nebengebäude blieben unbeschädigt. Personen
wurden nicht verletzt.
Vor Ort wurden die Feuerwehren aus Anklam, Ducherow und Stretense bei
den Löscharbeiten eingesetzt. Die Friedländer Landstraße war während
der Löscharbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen können noch keine Angaben zur
Brandursache gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren
Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

