POL-NB: Brand einer Werkstatt in Anklam - fünf Pkw vollständig zerstört

Anklam (LK VG) (ots) -



In der Nacht von Freitag auf Samstag, am 10.01.2026 gegen 01:00 Uhr,

kam es in Anklam, in der Friedländer Landstraße zum Vollbrand einer

Werkstatt (ca. 20 x 15m) auf einem Privatgelände.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich darin u.a. fünf Pkw

und ein Traktor. Bei zweien der Pkw handelte es sich um Oldtimer.

Diese wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene

Schaden wird derzeit auf ca. 750.000 EUR geschätzt. Ein angrenzendes

Wohnhaus und ein weiteres Nebengebäude blieben unbeschädigt. Personen

wurden nicht verletzt.

Vor Ort wurden die Feuerwehren aus Anklam, Ducherow und Stretense bei

den Löscharbeiten eingesetzt. Die Friedländer Landstraße war während

der Löscharbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen können noch keine Angaben zur

Brandursache gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.



