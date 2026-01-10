POL-HRO: Winterliche Witterung verursachte zahlreiche Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 06:00 Uhr bis Samstag,

10.01.2026, 05:00 Uhr kam es im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Rostock, infolge der aktuellen winterlichen

Witterungsverhältnisse, zu einer Vielzahl von

Verkehrsbeeinträchtigungen sowie Verkehrsunfällen.



Die Einsatzleitstelle Rostock verzeichnete im genannten Zeitraum

insgesamt 30 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Davon ereigneten

sich vier Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen sowie drei

Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen.



In Crivitz befuhr gegen 14:00 Uhr ein 85-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit seinem PKW die B321 aus Richtung Parchim kommend.

In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab,

überschlug sich in der Bankette und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrzeugführer sowie die 88-jährige Beifahrerin erlitten schwere

Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in die

Helios Klinik Schwerin verbracht. Der PKW wurde durch einen

Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten

5000 Euro.



Auf der Bundesstraße 106 zwischen der Ortschaft Zickhusen und dem

Kreuzungsbereich Bad Kleinen / Bobitz geriet gegen 21:30 Uhr ein LKW

aufgrund der bestehenden Straßenverhältnisse quer zur Fahrbahn zum

Stehen und blockierte diese vollständig. Das Fahrzeug konnte durch

ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Ein Sachschaden entstand

nicht. Aufgrund der anhaltenden Schneefälle sowie erheblicher

Schneeverwehungen wurde die B106 ab dem Kreuzungsbereich B104/B106

bis zur Kreuzung B106 Bad Kleinen/Bobitz durch Einsatzkräfte der

Polizeihauptreviere Wismar und Schwerin vollständig gesperrt. Die

Vollsperrung diente der Verhinderung weiterer Gefahren für den

Straßenverkehr und wurde bis 02:00 Uhr aufrechterhalten.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den

bestehenden Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen und

erhöhte Vorsicht walten zu lassen.



Lea Schmudlach

Polizeikommissarin

Einsatzleitstelle

PP Rostock



