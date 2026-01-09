POL-NB: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei ´ Die LINKE´ in Bergen

Bergen auf Rügen (ots) -



Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 08.01.2026, 19:15 Uhr,

bis 09.01.2026, 15:00 Uhr die Eingangstür zum Wahlkreisbüro "Die

Linke" Markt 8 in Bergen beschädigt.

Die unbekannten Täter brachten auf die Büroeingangstür drei Graffiti

mit Sprühfarbe auf einer Gesamtfläche von 2.20m x 1.80m auf. Es wurde

eine Flagge in den Farben schwarz, weiß und rot und ein Hakenkreuz

sowie der Schriftzug "FCK ANTIFA" angebracht. Der Sachschaden beträgt

ca. 1.000 Euro.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich im Polizeirevier Bergen unter 038385/810-224,

die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de

oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



