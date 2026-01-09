POL-HRO: Vermisste Hagenowerin - Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts

Hagenow (ots) -



+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock +++



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin heute einen Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 37-jährigen Bekannten einer seit Mitte Dezember vermissten Frau aus Hagenow erlassen.



Nach dem Ergebnis der bisherigen umfangreichen Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft unter anderem aufgrund des festgestellten Spurenaufkommens davon aus, dass der Beschuldigte die 49-jährige Frau getötet hat. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein finanzielles Motiv Anlass für die Tat gewesen sein.



Der Beschuldigte wurde heute in Hagenow festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt. Zeitgleich durchsucht die Polizei mehrere Objekte in und um Hagenow. Die Ermittlungen - unter anderem zur Feststellung der Todesursache und den Hintergründen der Tat - dauern an. In diesem Zusammenhang wird die Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Rostock vom 29.12.2025 nach der Vermissten aus Hagenow gelöscht.



Die Staatsanwaltschaft weist auf die Unschuldsvermutung hin.

Anfragen zum Fall werden ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Schwerin beantwortet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Yvonne Hanske

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell