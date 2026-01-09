POL-HRO: LKW verunfallt auf der BAB19 - ab 14 Uhr Vollsperrung ab AS Linstow
Linstow/Landkreis Rostock (ots) -
Ab 14:00 Uhr wird die BAB19 ab der Anschlussstelle Linstow auf der Richtungsfahrbahn Berlin voll gesperrt. Grund hierfür ist eine umfangreiche Bergung eines verunfallten Sattelschleppers und -aufliegers (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6193269). Die Vollsperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern.
Die Richtungsfahrbahn Berlin der BAB19 kann ab der Anschlussstelle Malchow wieder befahren werden.
