POL-HRO: LKW verunfallt auf der BAB19 - ab 14 Uhr Vollsperrung ab AS Linstow

Ab 14:00 Uhr wird die BAB19 ab der Anschlussstelle Linstow auf der Richtungsfahrbahn Berlin voll gesperrt. Grund hierfür ist eine umfangreiche Bergung eines verunfallten Sattelschleppers und -aufliegers (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6193269). Die Vollsperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern.



Die Richtungsfahrbahn Berlin der BAB19 kann ab der Anschlussstelle Malchow wieder befahren werden.



