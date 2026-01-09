POL-HRO: LKW verunfallt auf der BAB19 - ab 14 Uhr Vollsperrung ab AS Linstow

Nr.6193419  | 09.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Linstow/Landkreis Rostock (ots) -

Ab 14:00 Uhr wird die BAB19 ab der Anschlussstelle Linstow auf der Richtungsfahrbahn Berlin voll gesperrt. Grund hierfür ist eine umfangreiche Bergung eines verunfallten Sattelschleppers und -aufliegers (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6193269). Die Vollsperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern.

Die Richtungsfahrbahn Berlin der BAB19 kann ab der Anschlussstelle Malchow wieder befahren werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


