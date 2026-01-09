POL-HRO: Glätteunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Aufgrund der Witterung ist es im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock heute zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Seit den frühen Morgenstunden wurden in der Einsatzleitstelle knapp 15 Unfälle aufgrund von Straßenglätte und unangepasster Geschwindigkeit registriert, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.



Zwischen Hohen Pritz und Mestlin im Bereich des Polizeireviers Sternberg kam gegen 09:45 Uhr eine 25 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde mit Hilfe eines Rettungshubschraubers in die Uniklinik Rostock gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro.



In Bad Kleinen kam gegen 11:30 Uhr ein Postauto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 50-jährige Fahrer erlitt mehrere Rippenbrüche und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.



Da auch im weiteren Verlauf des Tages und der Nacht mit Schneefall und Straßenglätte zu rechnen ist, weist die Polizei darauf hin, das Fahrverhalten - insbesondere die Geschwindigkeit - der Witterung anzupassen.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 14 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



