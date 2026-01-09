POL-HRO: Schockanrufe in Parchim - Anrufer gibt sich als Polizist aus

Parchim (ots) -



Aufgrund mehrerer Betrugsversuche in Parchim appelliert die Polizei, nicht auf die Forderungen der Telefonbetrüger einzugehen und stattdessen die Telefonate sofort zu beenden. Am späten Donnerstagnachmittag wurden der Polizei binnen kurzer Zeit bislang 3 Fälle aus Parchim gemeldet, bei denen Bewohner über 70 Jahre angerufen wurden. Dabei gab sich der männliche Anrufer als Polizist aus und berichtete in akzentfreiem Deutsch unter anderem von Einbrüchen in der Nachbarschaft sowie von aufgefundenen persönlichen Aufzeichnungen. Weiter wurden die Geschädigten im Telefonat gefragt, ob sie Bargeld, Gold oder andere Wertsachen zu Hause hätten. Bislang ist der Polizei noch kein Vorfall bekannt, bei dem es zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen an die Täter kam.



Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät, derart dubiose Anrufe sofort zu beenden und kein Bargeld an Fremde zu übergeben. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren.



