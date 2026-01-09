POL-HRO: Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen nach Gebäudebrand in Schwerin - Straßen weiterhin gesperrt

Schwerin (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es in der Wittenburger Straße in Schwerin zu einem Brand in einem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss des Gebäudes bereits im Vollbrand.



Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich insgesamt acht Personen im Gebäude. Vier Personen wurden durch Rettungskräfte erstversorgt. Eine 60-jährige Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht.



Das Gebäude ist nach derzeitiger Einschätzung nicht bewohnbar. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauern weiterhin an. In diesem Zusammenhang bleiben die Wittenburger Straße sowie die Fritz-Reuter-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Straßenbahn- und Fußgängerverkehr ist freigegeben. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu folgen.



Durch die Brandeinwirkung wurde ein vor dem Gebäude abgestellter LKW beschädigt. Ob ein weiterer abgestellter PKW ebenfalls betroffen ist, ist Gegenstand der aktuellen Prüfung. Zudem wurden mehrere Verkehrsschilder sowie eine dortige Behelfsampel beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.



Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im Bereich der Wittenburger Straße gegen 04:00 Uhr gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



