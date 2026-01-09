LKA-MV: KORREKTUR Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n SACHBEARBEITERIN bzw. SACHBEARBEITER (w/m/d) Geldwäschebekämpfung

Rampe (ots) -



In einer vorherigen Meldung wurde versehentlich im Titel der Begriff Sachverständige bzw. Sachverständiger benutzt. Dies wurde korrigiert. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.



Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:



https://karriere-in-mv.de/stelle/14733-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-geldwaeschebekaempfung



Ansprechpersonen:



Frau Sylvia Uerckwitz



Ansprechperson für fachliche Fragen



Tel.: 03866 644400



E-Mail: sylvia.uerckwitz@polmv.de



Frau Julia Goy



Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung



Tel.: 03866 641321



E-Mail: julia.goy@polmv.de



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Nancy Schönenberg

Telefon: 03866/64-8702

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de



