LKA-MV: LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (w/m/d) Digitale Finanzermittlungen

Nr.6192990  | 09.01.2026  | LKA  | Landeskriminalamt

Rampe (ots) -

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/14735-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-digitale-finanzermittlungen

Ansprechpersonen:

Frau Sylvia Uerckwitz

Ansprechperson für Fragen zum Aufgabenbereich und der Tätigkeit

Tel.: 03866 644400

E-Mail: sylvia.uerckwitz@polmv.de

Frau Julia Goy

Ansprechperson für Fragen zum Bewerbungsverfahren

Tel.: 03866 641321

E-Mail: julia.goy@polmv.de

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Nancy Schönenberg
Telefon: 03866/64-8702
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

