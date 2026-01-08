Landespolizei gewährleistet sicheren und geordneten Ablauf der Versammlungen am 8. Januar

Am heutigen Donnerstag, dem 8. Januar, fanden in Mecklenburg-Vorpommern mehrere angemeldete Versammlungen an unterschiedlichen Standorten statt. Die Proteste wurden landesweit von der Polizei Mecklenburg-Vorpommern begleitet.

Siehe Pressemitteilung: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Aktuell/?id=216946&processor=processor.sa.pressemitteilung

Die Polizei war an allen Versammlungsorten sowie im Umfeld der betroffenen Autobahnanschlussstellen mit insgesamt 533 Einsatzkräften präsent. Ziel war es, die Wahrnehmung des Versammlungsrechts zu ermöglichen, gleichzeitig jedoch die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Diese Aufgabe wurde über den gesamten Versammlungszeitraum hinweg erfüllt.

Trotz punktueller Verkehrsbeeinträchtigungen blieb das Ab- und Befahren der Bundesautobahnen jederzeit möglich. Die Einhaltung der erteilten versammlungsrechtlichen Auflagen wurde durch die Polizei überwacht. Insgesamt verliefen die Versammlungen aus polizeilicher Sicht geordnet.

Innenminister Christian Pegel: „Die Polizei Mecklenburg-Vorpommern war heute landesweit gut vorbereitet und an allen relevanten Stellen präsent. Sie hat mit Augenmaß, Professionalität und hoher Einsatzbereitschaft dafür gesorgt, dass die Versammlungen sicher durchgeführt werden konnten und gleichzeitig die Verkehrssicherheit gewährleistet blieb. Mein Dank gilt allen eingesetzten Polizeikräften für ihre engagierte und verantwortungsvolle Arbeit.“

An den betroffenen Anschlussstellen zählten die Beamten in der Spitze insgesamt 269 Teilnehmende mit 198 Fahrzeugen.