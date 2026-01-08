Presseeinladung: Innenminister übergibt Hoheitszeichen für Gemeinde Wustrow

Innenminister Christian Pegel übergibt morgen an Bürgermeister Steffen Franz einen Wappenbrief für die Gemeinde Wustrow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 9. Januar 2026, 14 Uhr

Ort: Gaststätte Waldlust, Dorfstraße 10,

17255 Wustrow



Die Gemeinde Wustrow kann das Wappen künftig unter anderem im Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern führen. Die endgültige Verwendung des Wappens kann jede Gemeinde selbst festlegen.