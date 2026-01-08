POL-NB: Unbekannter tritt Mann vom Fahrrad

Neubrandenburg (ots) -



Am gestrigen Abend, 07. Januar 2026, erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg gegen 17:00 Uhr die Mitteilung darüber, dass eine Person auf Höhe des Rathauses vom Fahrrad gezogen worden sei.



Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 63-Jähriger den Radweg am Friedrich-Engels-Ring aus Richtung Schwanenteich in Richtung Rathaus befuhr. Auf Höhe der Commerzbank befanden sich drei Personen auf dem Radweg. Der Radfahrer klingelte daraufhin, um die Drei auf sich aufmerksam zu machen. In weiterer Folge begaben sich die Personen auf den angrenzenden Gehweg. Nachdem der Radfahrer an den Passanten vorbeifuhr, lief ihm einer von ihnen hinterher. Als der Radfahrer daraufhin anhielt, sprang der Passant hoch und trat den ihn vom Fahrrad. Folgend wurde der 63-Jährige noch zwei weitere Male mit ähnlichen Tritten angegriffen.

Dadurch stürzte der Deutsche und zog sich leichte Verletzungen zu.



Der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin mit seinen beiden Begleitern über die Rathauspassage in Richtung Katharinenviertel.



Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können.



Dieser wurde den Beamten wie folgt beschrieben:

- zwischen 14 und 16 Jahren alt

- schwarze Jacke

- männlich



Wer Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Polizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



