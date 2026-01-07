POL-HRO: Vollsperrung und auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall auf der Autobahn

Rostock-Autobahnkreuz A20/A19 (ots) -



Am 07.01.2026 gegen 15:20 Uhr ereignete sich ein schwerer

Verkehrsunfall mit einem beteiligten LKW.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige bulgarische

Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz Sprinter zunächst die A20 in

Fahrtrichtung Lübeck. Auf Höhe des Autobahnkreuz Rostock befuhr er

dann die Verteilerspur in Richtung A19. Augenscheinlich kam der

Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem er in einer

Rechtskurve zu dicht am Fahrbahnrand fuhr. In der Folge geriet das

Fahrzeug ins Schleudern und drehte sich. Der LKW Mercedes-Benz kam

auf der Beifahrerseite in der Bankette liegend zum Stehen.

Der Fahrzeugführer und sein 47-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Aufgrund des Verkehrsunfalls wurde der LKW derart beschädigt, dass

eine erhebliche Menge an Kraftstoff auslief und ins Erdreich

einsickerte. Zur Beseitigung wurde eine Spezialfirma beauftragt. Für

die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde der

Bereich des Autobahnkreuzes Rostock vollgesperrt.

Der vorläufige Sachschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.



Marc-André Brechlin

Polizeioberkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



