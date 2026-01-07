POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´: Vorfahrtsfehler weiterhin ein Thema im Land

Neubrandenburg/Rostock (ots) -



Seit Anfang Januar 2026 kontrollieren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Rahmen der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Die aktuellen Kontrollschwerpunkte liegen auf dem Thema Vorfahrt/Vorrang sowie auf dem technischen Zustand der Fahrzeuge.



Zum landesweiten Auftakt der Kontrollen am gestrigen Dienstag (06.01.2026) wurden in den beiden Polizeipräsidien insgesamt mehr als 700 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei waren über 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.



Im Ergebnis stellten die Einsatzkräfte insgesamt 218 Verstöße im Bereich Vorfahrt/Vorrang fest. Bei 12 Fahrzeugen entsprach der technische Zustand nicht den Vorschriften. Die Beanstandungen betrafen überwiegend mangelhafte lichttechnische Einrichtungen sowie eine falsche Bereifung - einige Autofahrer waren trotz winterlicher Witterungsverhältnisse mit Sommerreifen unterwegs.



Darüber hinaus wurden 30 weitere Verstöße festgestellt, unter anderem wegen der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt, Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie wegen Überholverstößen.



Die Polizei wird auch in den kommenden Wochen weiterhin verstärkt Kontrollen zu den genannten Schwerpunkten durchführen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Ben Tuschy

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell