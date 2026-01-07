Kriminaloberrat Mattes Pienkoß ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Schwerin

Nr.6/2026  | 07.01.2026  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Die Polizeiinspektion in der Landeshauptstadt hat einen neuen Leiter. Mattes Pienkoß wurde heute von Innenminister Christian Pegel offiziell in sein Amt eingeführt.

Innenminister Christian Pegel gratulierte dem neuen Inspektionsleiter und wünschte ihm viel Erfolg für seine Aufgabe: „Mattes Pienkoß verfügt über langjährige Erfahrung und hat bereits in unterschiedlichen Funktionen gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft. Er steht für eine klare und professionelle Polizeiarbeit. Er ist bekannt für eine verlässliche, strukturierte und mitarbeiterorientierte Führung. Ich bin überzeugt, dass er die Polizeiinspektion in unserer Landeshauptstadt mit Umsicht und Führungsstärke leiten wird.“

Mattes Pienkoß war zuvor in verschiedenen Verwendungen innerhalb der Landespolizei tätig. Zuletzt war er Referent für den Bereich Kriminalitätsbekämpfung und internationale polizeiliche Zusammenarbeit im Innenministerium.

