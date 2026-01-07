POL-HRO: Rauchentwicklung in Wariner Wohnanlage - Eine Person verletzt

Warin (LK NWM) (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 00:40 Uhr, kam es in einer Wohnanlage in der Brüeler Straße zu einer starken Rauchentwicklung, die einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz auslöste.



Aus bisher ungeklärter Ursache trat in einem Zimmer der Anlage starker Rauch auf. Sofort eingeleitete Maßnahmen durch die Freiwilligen Feuerwehren Warin und Neukloster führten zur Evakuierung eines 61-jährigen Bewohners. Dieser wurde aufgrund einer schweren Rauchgasintoxikation umgehend in ein Klinikum gebracht.



Die Feuerwehr lüftete das betroffene Zimmer, welches anschließend von den eingesetzten Polizeikräften beschlagnahmt wurde.



Erste Schätzungen zum Sachschaden belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Die übrigen Räumlichkeiten der Wohnanlage sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



