POL-NB: Einbruch in Lagerhalle

Am gestrigen Dienstag, 06. Januar 2026, erhielt die Röbeler Polizei gegen 10:00 Uhr die Mitteilung über einen Einbruch in eine Lagerhalle in der Boeker Landstraße in Rechlin.



Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter hatte sich unerlaubt Zutritt zur Halle verschafft, in der unter anderem Boote und Fahrzeuge lagern. Nachdem im Inneren zunächst mehrere geöffnete Türen sowie beschädigte Fahrzeuge festgestellt wurden, vernahmen die Beamten Geräusche aus einem der abgestellten Boote.

Die Polizisten gingen diesen nach und entdeckten einen Mann in der Kabine eines Bootes. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 32-jährige Lette dort augenscheinlich übernachtet hatte.



Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.



