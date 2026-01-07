POL-HRO: Autodiebstahl in Hagenow: Audi entwendet

Hagenow (ots) -



Nach dem Diebstahl eines Audis in Hagenow in der Nacht zu heute sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Fahrzeug mit HGN-Kennzeichen in einer Parklücke im Hellbuschweg/Ecke Spielstraße gestanden. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 04:00 Uhr soll der weiße Audi A4 (Baujahr 2017) durch unbekannte Täter entwendet worden sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, sicherte Spuren vor Ort und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges, welches Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel sowie an der hinteren rechten Tür aufweist, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



