POL-NB: Ring nach Unfall zwischen PKW und LKW kurzzeitig gesperrt

Heute Morgen gegen 06.30 Uhr ist nach aktuellem Stand ein LKW-Fahrer beim Spurwechsel auf dem Neubrandenburger Friedrich-Engels-Ring auf Höhe des Lessing-Gymnasiums mit einem PKW zusammengestoßen. Die Frau im PKW wurde durch den Unfall nach aktuellem Stand leichtverletzt und kam ins Klinikum.



Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf zwei Spuren vorbeigeführt werden. Zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste der Ring kurzzeitig voll gesperrt werden, ist aber inzwischen wieder frei.



Der geschätzte Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.



