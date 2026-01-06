POL-HRO: Hoher Sachschaden durch umgekippten LKW nahe Goldberg

Goldberg (ots) -



Am 06.01.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der K 135 zwischen

den Ortschaften Goldberg und Alt Schwinz ein Verkehrsunfall mit einem

LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das mit Gasflaschen beladene

Fahrzeuggespann witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab,

rutschte in den anliegenden Straßengraben und kippte auf die Seite.



Aufgrund des geladenen Gefahrgutes wurde eine erhöhte Anzahl von

Feuerwehrkräften angefordert. Die etwa 852 Gasflaschen - teilweise

gefüllt sowie ungefüllt - wurden durch die Feuerwehr geborgen. Dazu

wurde die Straße in beide Richtungen voll gesperrt.



Die freiwilligen Feuerwehren waren insgesamt mit 62 Kameraden und 17

Fahrzeugen im Einsatz.



Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim begab

sich ebenfalls vor Ort, um eine mögliche Verunreinigung der

umliegenden Gewässer durch auslaufende Betriebsstoffe zu prüfen.



Der 51-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der LKW war jedoch

nicht mehr fahrbereit und musste in eigener Zuständigkeit geborgen

werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.



Die Vollsperrung der K 135 wird zwecks Bergungs- und

Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis zum frühen Morgen des

07.01.2026, 06:00 Uhr andauern.



Max Mikoleit

Polizeikommissar

Polizeirevier Plau am See



