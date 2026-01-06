POL-HRO: Hoher Sachschaden durch umgekippten LKW nahe Goldberg
Goldberg (ots) -
Am 06.01.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der K 135 zwischen
den Ortschaften Goldberg und Alt Schwinz ein Verkehrsunfall mit einem
LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das mit Gasflaschen beladene
Fahrzeuggespann witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab,
rutschte in den anliegenden Straßengraben und kippte auf die Seite.
Aufgrund des geladenen Gefahrgutes wurde eine erhöhte Anzahl von
Feuerwehrkräften angefordert. Die etwa 852 Gasflaschen - teilweise
gefüllt sowie ungefüllt - wurden durch die Feuerwehr geborgen. Dazu
wurde die Straße in beide Richtungen voll gesperrt.
Die freiwilligen Feuerwehren waren insgesamt mit 62 Kameraden und 17
Fahrzeugen im Einsatz.
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim begab
sich ebenfalls vor Ort, um eine mögliche Verunreinigung der
umliegenden Gewässer durch auslaufende Betriebsstoffe zu prüfen.
Der 51-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der LKW war jedoch
nicht mehr fahrbereit und musste in eigener Zuständigkeit geborgen
werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.
Die Vollsperrung der K 135 wird zwecks Bergungs- und
Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis zum frühen Morgen des
07.01.2026, 06:00 Uhr andauern.
Max Mikoleit
Polizeikommissar
Polizeirevier Plau am See
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell