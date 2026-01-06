LWSPA M-V: Warnung der Wasserschutzpolizei - Betreten der Eisflächen ist lebensgefährlich

Details anzeigen Hafen mit Streifenwagen Hafen mit Streifenwagen

Waldeck/LWSPA MV (ots) -



Die aktuellen Temperaturen unter Null führen seit einigen Tagen verstärkt zu Eisbildung auf den Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern. Einige Binnenseen, das Kleine Haff sowie vereinzelt regionale Küstenabschnitte der Ostsee (insbesondere Boddengewässer um Rügen) sind von einer leichten Eisschicht bedeckt. Die frostigen Temperaturen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Eis nicht tragfähig ist. Strömungen, Sonneneinstrahlung und unterschiedliche Gewässertiefen sorgen für ungleichmäßige Eisstärken. Auch eine vermeintlich stabile Eisfläche kann jederzeit brechen und zu lebensgefährlichen Situationen führen.

Die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern warnt deshalb ausdrücklich davor, Eisflächen auf Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern zu betreten. Waghalsigkeit kann beim Betreten der Eisflächen lebensgefährliche Folgen haben. Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder über diese Gefahren aufklären und entsprechend beaufsichtigen. Hundehalter werden gebeten, Hunde anzuleinen bzw. vom Gewässer fern zu halten.

Zögern Sie in Notsituationen nicht lange und rufen Sie den Notruf 112 oder 110!



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Petra Kieckhöfer

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell