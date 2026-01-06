POL-NB: Unfallflucht aufgeklärt

Woggersin (ots) -



Am gestrigen Montag, 05. Januar 2026, meldeten Zeugen gegen 12:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der L 27 zwischen den Ortschaften Lebbin und Woggersin.



Ein Pkw habe die L 27 in Richtung Woggersin befahren. Währenddessen sei das Fahrzeug, aus bislang unklarer Ursache, zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge sei das Fahrzeug dann über einen angrenzenden Radweg in Richtung Straßengraben geschleudert worden, wobei es zur Kollision mit einem Leitpfosten und einem Straßenbaum kam.



Zur Verwunderung der Zeugen setzte der Fahrer des Pkw sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß wieder in Gang und entfernte sich vom Unfallort.



Dank der Zeugen konnte den Beamten das Kennzeichen des Fahrzeuges mitgeteilt werden, sodass die Suche nach dem stark beschädigten Fahrzeug ein schnelles Ende fand. In Woggersin konnten sowohl das demolierte Fahrzeug, als auch dessen Fahrer festgestellt werden. Der 83-jährige deutsche Fahrzeugführer gab an, angenommen zu haben, dass lediglich an seinem Fahrzeug ein Schaden entstanden sei. In Folge dessen entfernte er sich vom Unfallort.



Die Beamten erklärten dem Senior, warum diese Annahme ein Trugschluss ist und, dass ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erwartet.



Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000EUR. Der 83-Jährige blieb unverletzt.



Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer:



Informieren Sie im Falle eines Unfalls unbedingt die Polizei. Auch, wenn Sie mit Leitpfosten, Leitplanken, Straßenbäumen oder ähnlichem kollidieren. Denn in diesem Fall sind nicht nur Sie bzw. Ihr Fahrzeug geschädigt, sondern auch die Eigentümer der vorgenannten Objekte - im zuvor geschilderten Fall: das Straßenbauamt.

Entfernen Sie sich trotzdem vom Unfallort, könnte dies eine Straftat darstellen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395 5582 5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell