POL-HRO: Schneeräumfahrzeug kollidiert mit Mast der RSAG - Straßenbahnverkehr vorübergehend gesperrt

Rostock (ots) -



Kurz nach Mitternacht am heutigen Dienstag (06.01.2026) kam es in der Warnowallee im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Schneeräumfahrzeug die Warnowallee in Fahrtrichtung Osten. Zum Unfallzeitpunkt hatte das Fahrzeug sein Schneeschild abgesenkt, um die Fahrbahn zu räumen. Kurz hinter dem Kreisverkehr Warnowallee/Osloer Straße verhakte sich das Schild in einer Straßenbahnschiene, die an dieser Stelle die Fahrbahn kreuzte. In der Folge kam das Räumfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einer Lichtsignalanlage und anschließend mit einem Mast der Straßenbahnoberleitung. Durch den Zusammenstoß wurde die Oberleitung beschädigt.



Der Fahrer des Schneeräumfahrzeugs, ein 46-jähriger Deutscher, blieb unverletzt.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt musste infolgedessen gesperrt werden. Das verunfallte Schneeräumfahrzeug musste mithilfe eines Spezialgeräts geborgen werden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Warnowallee für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Nach aktuellen Informationen soll der Straßenbahnverkehr im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden können.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell