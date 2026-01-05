POL-NB: Polizei fragt nach Hinweisen zu vermisster 16-Jähriger

Röbel/Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei bittet aktuell um Hinweise aus der Bevölkerung im Zusammenhang mit einer 16-jährigen Vermissten. Details zu der Jugendlichen sowie ein Foto sind unter folgendem Link zu finden:



https://tinyurl.com/336u2zwk



