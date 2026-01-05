POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Röbel

Röbel/Neubrandenburg (ots) -



Die seit dem 04. Januar 2026 vermisste 16-Jährige aus Röbel konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.



