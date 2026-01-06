POL-HRO: Mit Winterwetter in den Start der themenorientierten Verkehrskontrollen 2026: Polizei legt Fokus auf Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen

Rostock/Neubrandenburg (ots) -



Eine rote Ampel übersehen, ein Stoppschild überfahren oder auf der Nebenstraße die Vorfahrt missachtet - schon ist der Unfall passiert.



Die Themen Vorfahrt und Vorrang waren 2024 die Hauptunfallursachen im Land Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 8.600 Vorfahrt- und Rotlichtverstöße stellte die Landespolizei 2024 fest. Im Falle solcher Verstöße bleibt es jedoch leider nicht immer nur bei Blechschäden. Oftmals kommt es zu schweren Verletzungen, in manchen Fällen auch zu Todesopfern.



Grund genug also, für die Beamtinnen und Beamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Monat Januar bei den themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! den Fokus auf das Thema Vorfahrt/Vorrang zu legen. Denn jeder Unfall ist einer zu viel auf dem Weg zur Vision Zero, also null Verkehrstote.



Weiterer Schwerpunkt in diesem Monat ist der technische Zustand der Fahrzeuge. Dazu zählen Kontrollen von Bereifungen, Licht sowie der Zustand der Scheiben, insbesondere der Frontscheiben. Denn auch hier gab es im vergangenen Jahr mehrere Unfälle, die auf einen unzureichenden technischen Zustand der Fahrzeuge zurückzuführen waren. Im Zuge von landesweiten Kontrollmaßnahmen wurden bis November 2025 mehr als 800 Verstöße gegen Vorschriften zur Beleuchtung, Bereifung und der Bremsanlagen durch die Polizei festgestellt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag die Anzahl auf einem annähernd gleichen Niveau.



In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock werden daher den gesamten Monat Januar verstärkt stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Die Auftaktkontrollen finden am 06. Januar 2026 im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg statt.



Bezüglich des Zustands Ihres Fahrzeugs rät die Polizei zudem Folgendes:



- Frostschutzmittel für Kühler- und Scheibenwischanlage regelmäßig

kontrollieren und nachfüllen.

- Die Lichtanlage regelmäßig prüfen und auch am Tag mit

eingeschaltetem Abblendlicht fahren.

- Fenster unbedingt regelmäßig von innen und außen reinigen, um

damit Sichtbeeinträchtigungen zu vermeiden.

- Beschädigungen, Profiltiefen, Reifendruck und Reifenalter bei

der Bereifung prüfen. Dabei gilt zu beachten, dass die

Winterbereifung seit Oktober 2024 das ALPINE-Symbol

(Bergpiktogramm mit Schneeflocke) vorweisen muss. M+S-Reifen

sind nicht mehr erlaubt. Wer doch noch damit fährt, riskiert ein

Bußgeld ab 60 Euro und 1 Punkt. Im Falle eines Unfalls fällt das

Bußgeld höher aus.



