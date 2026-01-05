POL-NB: Schornsteinbrand im Reihenhaus

PR Ueckermünde (ots) -



Am Montagnachmittag, dem 05.01.2026, gegen 16:15 Uhr kam es in einem Reihenhaus in der Straße der Einheit in 17379 Wilhelmsburg OT Eichhof zu einem Schornsteinbrand.



Nach ersten Erkenntnissen beheizte der 68-jährigen deutsche Eigentümer den Kaminofen im Erdgeschoss. Kurze Zeit später wurde der Eigentümer durch einen Nachbarn darauf aufmerksam gemacht, dass aus seinem Schornstein starke Flammen zu sehen sind.



Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten aus dem Polizeirevier Ueckermünde befanden sich der Eigentümer, dessen 69-jährige Ehefrau sowie die 5-jährige Enkeltochter bereits außerhalb des betreffenden Reihenhauses. Alle blieben unverletzt.



Die Freiwilligen Feuerwehren Wilhelmsburg, Eichhof, Ferdinands Hof und Torgelow waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und haben den Schornsteinbrand gelöscht.



Die Schadenshöhe wird insgesamt auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell