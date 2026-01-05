POL-HRO: Zwei Funkwagen nach Verfolgungsfahrt in Schwerin leicht beschädigt
Schwerin (ots) -
Am 05.01.26 gegen 14:40 Uhr beabsichtigen Polizeibeamte auf dem Platz
der Jugend in Schwerin die 51-jährige deutsche Fahrerin eines PKW zu
kontrollieren, da diese zuvor ein Durchfahrtsverbot missachtet hatte.
Die Fahrzeugführerin ignorierte die Anhaltesignale der Polizeibeamten
und setzte ihre Fahrt in Richtung Obotritenring fort. Verkehrsbedingt
musste sie auf Höhe der Wittenburger Str. halten. Als ein
Polizeibeamter an das Fahrzeug herantrat und die Tür öffnete, setzte
die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug wieder in Bewegung. Dabei wurde der
38-jährige Polizist in der Fahrzeugtür eingeklemmt und mehrere Meter
durch das Fahrzeug mitgezogen. Die Fahrzeugführerin wendete ihr
Fahrzeug und kollidierte dabei mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei.
Auf der Ludwigsluster Chaussee konnte das Fahrzeug erneut gestoppt
und die Fahrt durch die Polizei beendet werden. Bei dem Versuch auch
dieser Maßnahme zu entkommen, kollidierte die Fahrzeugführerin mit
einem weiteren Polizeifahrzeug.
Gegen die Fahrzeugführerin wurden Strafverfahren u.a. wegen tätlichen
Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs
eingeleitet.
Es erfolgte zudem die Sicherstellung des Führerscheins der
51-Jährigen.
Die Umstände warum sie sich so verhalten hat sind auch Gegenstand der
weiteren Ermittlungen.
Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen
auf der Ludwigsluster Chaussee.
Der 38-jährige Polizist blieb glücklicherweise unverletzt.
Polizeilich wird der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen auf
insgesamt 1.700 Euro geschätzt.
Personen, welche die Situation beobachtet haben oder ggf. durch die
Fahrzeugführerin gefährdet wurden, werden gebeten sich im
Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 zu melden.
Norman Lauter
Polizeioberkommissar
Polizeihauptrevier Schwerin
