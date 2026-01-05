POL-HRO: Zwei Funkwagen nach Verfolgungsfahrt in Schwerin leicht beschädigt

Schwerin (ots) -



Am 05.01.26 gegen 14:40 Uhr beabsichtigen Polizeibeamte auf dem Platz

der Jugend in Schwerin die 51-jährige deutsche Fahrerin eines PKW zu

kontrollieren, da diese zuvor ein Durchfahrtsverbot missachtet hatte.

Die Fahrzeugführerin ignorierte die Anhaltesignale der Polizeibeamten

und setzte ihre Fahrt in Richtung Obotritenring fort. Verkehrsbedingt

musste sie auf Höhe der Wittenburger Str. halten. Als ein

Polizeibeamter an das Fahrzeug herantrat und die Tür öffnete, setzte

die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug wieder in Bewegung. Dabei wurde der

38-jährige Polizist in der Fahrzeugtür eingeklemmt und mehrere Meter

durch das Fahrzeug mitgezogen. Die Fahrzeugführerin wendete ihr

Fahrzeug und kollidierte dabei mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Auf der Ludwigsluster Chaussee konnte das Fahrzeug erneut gestoppt

und die Fahrt durch die Polizei beendet werden. Bei dem Versuch auch

dieser Maßnahme zu entkommen, kollidierte die Fahrzeugführerin mit

einem weiteren Polizeifahrzeug.

Gegen die Fahrzeugführerin wurden Strafverfahren u.a. wegen tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet.

Es erfolgte zudem die Sicherstellung des Führerscheins der

51-Jährigen.

Die Umstände warum sie sich so verhalten hat sind auch Gegenstand der

weiteren Ermittlungen.



Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen

auf der Ludwigsluster Chaussee.

Der 38-jährige Polizist blieb glücklicherweise unverletzt.

Polizeilich wird der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen auf

insgesamt 1.700 Euro geschätzt.



Personen, welche die Situation beobachtet haben oder ggf. durch die

Fahrzeugführerin gefährdet wurden, werden gebeten sich im

Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 zu melden.



