Polizei sucht nach 16-Jähriger

Details anzeigen 16-jährige Johanna Dömlang 16-jährige Johanna Dömlang

Die Polizei bittet aktuell um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der 16 Jahre alten Johanna Dömlang. Die Jugendliche hat sich bis Sonnabend, 03.01.2026 etwa 15.45 Uhr in Röbel aufgehalten und soll am Sonntag, 04.01.2026, kurzzeitig in Neubrandenburg gewesen sein.

Das Mädchen ist 1,72 Meter groß, sehr schlank und hat kurze Haare mit grün gefärbtem Pony. Vor zwei Tagen in Röbel soll sie ein dunkles Sweatshirt und eine schwarze Jogginghose getragen haben. Welche Jacke sie trägt, ist unbekannt.

Sie hat Bezugspunkte nach Röbel und Neubrandenburg, so dass sie in diesen Bereichen oder eventuell auch auf der Strecke zwischen den Orten jemandem auffallen könnte. Unklar ist, wie sie von Röbel nach Neubrandenburg gekommen ist und ob sie noch in der Vier-Tore-Stadt ist.

Wer das Mädchen sieht oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, informiert bitte direkt die Polizei unter 110.