POL-NB: Unfall an Kreuzung mit mehreren Leichtverletzten

Lehsten/B194 (ots) -



Heute Morgen gegen 08.30 Uhr wollte ein 30-Jähriger an der Kreuzung aus Richtung Lehsten auf die B 194 fahren und hat dabei mutmaßlich die Vorfahrt einer 22-Jährigen übersehen, die mit ihrem Auto bereits auf der Bundesstraße fuhr.



Die junge Frau versuchte noch, zu bremsen und ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem hinteren Teil des Transporters nicht mehr vermeiden. Das Auto der Frau drehte und überschlug sich.



Der Transportfahrer stand nach dem Unfall unter Schock, vier der fünf Insassen des PKW gelten nach aktuellem Stand als leichtverletzt.



Aufgrund der unklaren Lage vor Ort mit mehreren gemeldeten Verletzten und überschlagenem Auto kamen zunächst auch mehrere Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort.



Das Fahrzeug der 22-Jährigen ist Totalschaden. Der Schaden wird auf etwa 9000 geschätzt.



Die Beteiligten sind Deutsche.



