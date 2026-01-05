POL-NB: Haus umstellt - Verdächtige nach Flucht gestellt

Friedland (ots) -



In Friedland sind Polizeibeamte gestern dem Verdacht nachgegangen, dass zwei Männer Kupferkabel von einem Firmengelände gestohlen haben könnten. Erste Spuren vor Ort am Zaun wurden zunächst gesichert. Im Umfeld des Tatorts erfolgten ebenfalls Ermittlungen. Einige Erkenntnisse der Polizei führten zum Verdacht gegen zwei Männer, die mutmaßlich unberechtigt nachts auf dem Gelände gewesen sein sollen.



Am Abend gegen 22.40 Uhr umstellten mehrere Streifenwagen ein Wohnhaus in der Salower Straße, in dem die beiden mutmaßlichen Diebe vermutet wurden. Nachdem die Polizisten mehrfach auf sich aufmerksam machten und aus einer Wohnung auch Geräusche vernahmen, tauchten zwei Männer auf, die sofort vor der Polizei flohen. Die Beamten liefen den beiden nach und stellten sie kurze Zeit später.



Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen in der Nacht konnten die beiden Moldawier das Revier wieder verlassen. Heute finden weitere Ermittlungen und Befragungen statt.



Ob und wie viel Buntmetall gestohlen wurde, muss noch weiter ermittelt werden.



Gegen die 52 und 43 Jahre alten Männer wird nun wegen Verdachts des Diebstahls von der Kripo Friedland ermittelt.



