POL-HRO: Sachbeschädigung auf dem Flugplatz in Pinnow
Sternberg (ots) -
Am 02.01.2026 gegen 22:37 Uhr wurde der Polizei eine erhebliche
Sachbeschädigung auf dem Gelände des Flugplatzes Pinnow bekannt. Nach
bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge widerrechtlich
das Flugplatzgelände und führten dort Driftmanöver durch.
Durch die Fahrmanöver wurde die Landebahn auf einer Länge von rund
800 Metern beschädigt. Das Erdreich wurde erheblich aufgewühlt,
sodass die Landebahn des Flugplatzes aus Sicherheitsgründen
geschlossen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich
nach ersten Schätzungen auf etwa 120.000 Euro.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung
aufgenommen.
Nils Tiede
Polizeihautpkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle
