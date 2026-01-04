POL-HRO: Sachbeschädigung auf dem Flugplatz in Pinnow

Sternberg (ots) -



Am 02.01.2026 gegen 22:37 Uhr wurde der Polizei eine erhebliche

Sachbeschädigung auf dem Gelände des Flugplatzes Pinnow bekannt. Nach

bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge widerrechtlich

das Flugplatzgelände und führten dort Driftmanöver durch.



Durch die Fahrmanöver wurde die Landebahn auf einer Länge von rund

800 Metern beschädigt. Das Erdreich wurde erheblich aufgewühlt,

sodass die Landebahn des Flugplatzes aus Sicherheitsgründen

geschlossen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf etwa 120.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen.



