POL-NB: Fahrzeugbrände bei Klein Bünzow

Wolgast (ots) -



Am 03.01.2026 gegen 18:30 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es zu einem Fahrzeugbrand auf dem Gelände einer Werkstatt in Klein Bünzow kam.

Nach ersten Erkenntnissen geriet auf dem Betriebsgelände ein Reifenstapel in Brand. Die Flammen griffen auf mehrere Fahrzeuge und einen Schuppen über. Drei PKW brannten vollständig nieder.

Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen mit 65 Kameraden zum Einsatz. Durch die Löscharbeiten wurde verhindert, dass ein viertes Fahrzeug in Brand geriet. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 EUR geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei aus Wolgast und der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Der Verkehr auf der angrenzenden B109 war während der Löschmaßnahmen nicht beeinträchtigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Carolin Gronwald, Polizeirätin

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell