POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle in Ludwigslust - Berichtigung der Tatzeit
Rostock (ots) -
Die soeben eingestellte Pressemitteilung zum Raubdelikt an
Bushaltestelle in Ludwigslust
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6189527) enthält
eine falsche Tatzeit. Die genaue Tatzeit lautet am 02.01.2026 gegen
22:30 Uhr. Es wird um Beachtung und Änderung gebeten.
Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle
