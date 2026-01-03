POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle in Ludwigslust - Berichtigung der Tatzeit

Rostock (ots) -



Die soeben eingestellte Pressemitteilung zum Raubdelikt an

Bushaltestelle in Ludwigslust

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6189527) enthält

eine falsche Tatzeit. Die genaue Tatzeit lautet am 02.01.2026 gegen

22:30 Uhr. Es wird um Beachtung und Änderung gebeten.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle



