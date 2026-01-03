POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle in Ludwigslust - Berichtigung der Tatzeit

Nr.6189530  | 03.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Die soeben eingestellte Pressemitteilung zum Raubdelikt an
Bushaltestelle in Ludwigslust
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6189527) enthält
eine falsche Tatzeit. Die genaue Tatzeit lautet am 02.01.2026 gegen
22:30 Uhr. Es wird um Beachtung und Änderung gebeten.

Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

