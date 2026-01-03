POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Rostock (ots) -
Am 03.01.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in Ludwigslust im Bereich der
Bushaltestelle am Alexandrinenplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil
einer 21-jährigen Geschädigten.
Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich zwei bislang unbekannte
Tatverdächtige an der Bushaltestelle auf und näherten sich der
Geschädigten. Die Geschädigte wurde von den Tätern festgehalten und
durchsucht. Dabei entwendeten sie das Portemonnaie mit Bargeld. Nach
der Tat entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in unbekannte
Richtung.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und
Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der
Bushaltestelle gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen
geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 03874/411 224 entgegen.
Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell