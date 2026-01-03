POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots) -



Am 03.01.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in Ludwigslust im Bereich der

Bushaltestelle am Alexandrinenplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil

einer 21-jährigen Geschädigten.



Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich zwei bislang unbekannte

Tatverdächtige an der Bushaltestelle auf und näherten sich der

Geschädigten. Die Geschädigte wurde von den Tätern festgehalten und

durchsucht. Dabei entwendeten sie das Portemonnaie mit Bargeld. Nach

der Tat entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in unbekannte

Richtung.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der

Bushaltestelle gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen

geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 03874/411 224 entgegen.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle



