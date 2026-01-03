POL-HRO: Zahlreiche Glätteunfälle in 24 Stunden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock - auch in den kommenden Stunden besteht Glättegefahr

Rostock (ots) -



Schneefall und Glätte haben in der Zeit vom 02.01.2026 05:15 Uhr bis

03.01.2026 05:15 Uhr (24h) auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich

des Polizeipräsidiums Rostock zu insgesamt 57 Glätteunfällen geführt.

Dabei kamen nach derzeitigem Stand acht Fahrzeuginsassen zu Schaden.

Glücklicherweise blieb es bei leichten Verletzungen.

In diesem Zusammenhang waren jedoch 23 Fahrzeuge nach den Unfällen

nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Auf den Autobahnen 14 (3), 19 (2), 20 (1) und 24 (3) ereigneten sich

insgesamt neun Glätteunfälle.



Gegen 13:40 Uhr rutschte auf der BAB 14 hinter der Anschlussstelle

Schwerin-Ost ein Sattelauflieger in die Bankette. Dabei entstand zwar

nur ein geringer Schaden an der Fahrzeugkombination von geschätzten

2.000 Euro, jedoch musste zur Bergung des Sattelaufliegers die BAB 14

in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt werden.

Nachdem die Bergung gegen 19:30 Uhr abgeschlossen war musste die

Fahrbahn jedoch weiterhin voll gesperrt bleiben.

Durch die zwischenzeitlichen Schneefälle und Temperaturen unter dem

Gefrierpunkt hatte sich eine Eisschicht auf der gesamten Fahrbahn bis

zur Anschlussstelle Schwerin-Nord gebildet. Hierfür war es

erforderlich, dass der Winterdienst mehrfach die Strecke befahren

musste, um die Fahrbahn wieder eisfrei zu bekommen.

Gegen 06:00 Uhr soll heute die Vollsperrung aufgehoben werden können.



Am frühen Samstagmorgen ereigneten sich zwei weitere Glätteunfälle

auf der BAB 19.

Gegen 02:30 Uhr rutschte ein Sattelzug auf Höhe der Anschlussstelle

Linstow in Fahrtrichtung Rostock in die Außenschutzplanke. Dabei kam

es zu einem Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Nur acht Minuten später krachte ein BMW zwischen den Anschlussstellen

Güstrow und Krakow am See in Richtung Berlin zunächst in die

Mittelschutzplanke und nachfolgend in die Außenschutzplanke. Bei

diesem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 50.000

Euro.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Fahrbahnen der BAB 19 mit einer

geschlossenen Schneedecke bedeckt.



Die gesamten Unfallschäden werden polizeilich auf über 400.000 Euro

geschätzt.



Auch in den kommenden Stunden und Tagen wird es immer wieder durch

Schneefälle und Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes zu glatten

Straßen kommen.

Bereiten sie ihre Autofahrt vor und beobachten sie den Wetterbericht.

Planen sie ausreichend Zeit für ihre Fahrten ein und sollten die

Witterungsverhältnisse entsprechend schlechte Bedingungen

verursachen, verzichten sie auf unnötige Fahrten.

Fahren sie besonders vorausschauend. Halten sie einen wesentlich

höheren Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug im Vergleich

zu normalen Wetterbedingungen.

Achten sie darauf, wenn sie von höherrangingen Straßen auf

niederrangige Straßen fahren, dass hier die Straßenverhältnisse stark

abweichen können.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell