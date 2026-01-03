POL-NB: Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



(Stand 03.01.2026, 04:00 Uhr)

Vom Nachmittag des 02.01.2026 bis in die Nacht zum 03.01.2026 kam es

im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu 12

witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Der Schwerpunkt lag im Bereich

des Landkreises Vorpommern-Rügen, hier führten nicht angepasste

Geschwindigkeit bei Glätte und auch starkem Schneefall zu 6 Unfällen.

Im Bereich der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und

Vorpommern-Greifswald ereigneten sich jeweils 2 bzw. 4 Unfälle. Bei

den Unfällen wurde ein Menschen verletzt und die Schadenshöhe liegt

bei über 31.000 EUR.



Bereich Vorpommern-Rügen:

Gegen 19:45 Uhr verunfallte ein 35-Jähriger Pkw-Fahrer in einem

Kreisverkehr der L213 bei Kramerhof. Er konnte nicht rechtzeitig

stoppen und überfuhr einen Teil der Mittelinsel. Dabei verletzte er

sich leicht und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Der erste Glätteunfall ereignete sich bereits gegen 14:00 Uhr auf der

B194 zwischen Glashagen und Schönenwalde. Zwischen 20:30 und 21:30

Uhr verunfallten vier weitere Fahrer, als sie glättebedingt von der

Fahrbahn abkamen oder auf andere Fahrzeuge auffuhren - die Unfallorte

lagen in Bergen auf Rügen, in Grimmen, in Günz (Altenpleen) und auf

der A20 bei Bad Sülze. Die Beteiligten dieser Unfälle, Deutsche und

ein Ukrainer im Alter von 19 - 59 Jahren, blieben unverletzt. An den

7 Pkw, den Schutzplanken, Pollern und Zäunen entstanden Schäden von

etwa 16.500 EUR.



Bereich Vorpommern-Greifswald:

Gegen 22:00 und 01:30 Uhr ereigneten sich ähnliche Unfälle auf der B

109 in Greifswald. Zwei Fahrer gerieten unabhängig voneinander nach

rechts in die Schutzplanken - beide blieben unverletzt, der Schaden

lag bei knapp 2000 EUR.

Am 03.01.26, kurz vor 01:00 Uhr endete die Fahrt eines 58-jährigen

Deutschen auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs der B111 in Zempin.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur

Straßenglätte, sondern auch eine deutliche Alkoholisierung des

Fahrers fest (1,31 Promille). Er musste sich einer Blutprobenentnahme

unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und dazu ein

Strafverfahren eingeleitet. Fahrer und Beifahrerin blieben

unverletzt, hier entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Kurz nach 01:00 Uhr nutzten Unbekannte die winterlichen Verhältnisse

für eine "Schlittenfahrt". Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in

Wolgast beschädigten sie einen Zaun, als der an den Transporter

angehängte Schlitten den Halt verlor. Es entstand ein Schaden von

mindestens 500 EUR, die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.



Bereich Mecklenburgische Seenplatte:



Der Bereich war von den Schneefällen etwas weniger als die

Küstenregion betroffen. Noch am Nachmittag des 02.01.26 kam ein

19-jähriger Spanier auf glatter Fahrbahn mit einem Lkw von der

Fahrbahn der L20 bei Nossentiner Hütte ab.

In den Morgenstunden des 03.01.26 verunfallte ein 20-jähriger

Deutscher in Waren und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und

einer Laterne. Bei diesen Unfällen entstanden Schäden in Höhe von

5.500 EUR.



Bei allen Unfallverursachern im Bereich des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg handelt es sich um Deutsche im Alter von 19 - 59

Jahren, einen 53-jährigen Ukrainer und einen 19-jährigen Spanier. Bis

auf einen leichtverletzten Fahrer blieben alle anderen Fahrer und

Insassen unverletzt.

In Anbetracht der aktuellen Schneefälle und entsprechender Warnungen

des Deutschen Wetterdienstes bittet die Polizei alle

Verkehrsteilnehmer sich an die winterlichen Straßen- und

Witterungsverhältnisse durch vorausschauende, defensive Fahrweise und

reduzierte Geschwindigkeit anzupassen.



