POL-HRO: Vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Güstrow wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6189215



Das seit dem 01.01.2026 vermisste Mädchen aus Güstrow konnte durch weiter geführte Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen und an Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell