POL-HRO: Vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Güstrow wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Nr.6189225  | 02.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6189215

Das seit dem 01.01.2026 vermisste Mädchen aus Güstrow konnte durch weiter geführte Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen und an Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern