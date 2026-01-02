POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger aus Güstrow

Nr.6189215  | 02.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -

Seit dem 01.01.2026 um 18:20 Uhr wird ein 14-jähriges Mädchen aus Güstrow vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg, sodass die Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes ist.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich
- etwa 177 cm groß
- normale Statur
- lange braune Haar

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Mädchens können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=216874&processor=processor.sa.pressemitteilung

Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Alle sachdienlichen Informationen nimmt das Polizeirevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern