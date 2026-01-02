POL-HRO: 28-jähriger Schweriner zeigt Zivilcourage - Polizei nimmt Ladendieb vorläufig fest

Schwerin (ots) -



Dank des umsichtigen Handelns eines aufmerksamen Bürgers konnte die Polizei am Silvesternachmittag einen Ladendieb auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen.



Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 23-jähriger Schweriner in einem Discounter in der Straße Alte Crivitzer Landstraße einen mitgebrachten Einkaufstrolley mit Lebensmitteln befüllt und anschließend den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Die Kassiererin forderte den Mann daraufhin auf, stehen zu bleiben und die Waren zu begleichen. Dieser Aufforderung kam der Tatverdächtige jedoch nicht nach und verließ das Geschäft.



Ein 28-jähriger Kunde erkannte die Situation, bewies Zivilcourage und nahm die Verfolgung des Mannes auf. Gleichzeitig informierte er telefonisch die Polizei und hielt den Sichtkontakt zum Tatverdächtigen aufrecht. Aufgrund der fortlaufenden Hinweise des Zeugen konnten die eingesetzten Polizeibeamten den 23-jährigen Deutschen rund 900m vom Tatort entfernt stellen.



Der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem 28-jährigen Zeugen für sein umsichtiges, besonnenes und verantwortungsbewusstes Verhalten.

Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls dauern an. Der Tatverdächtige hatte Lebensmittel im Wert von über 200 Euro zu entwenden versucht.



